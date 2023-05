Do incydentu doszło we wtorek. Brytyjska policja aresztowała wówczas mężczyznę, który zbliżył się do Pałacu Buckingham i wrzucał niezidentyfikowane przedmioty, prawdopodobnie naboje, na teren rezydencji - podała agencja Reutera.

Londyn: Wrzucał naboje na teren Pałacu Buckingham

"Podejrzewa się, że są to naboje do strzelby" - przekazała wówczas londyńska policja w oświadczeniu.

59-letni David Huber został zatrzymany pod zarzutem posiadania broni ofensywnej po tym, jak został przeszukany i znaleziono przy nim nóż. "W czwartek policja ujawniła, że mężczyzna został zatrzymany na mocy ustawy o zdrowiu psychicznym i zabrany do szpitala" - podaje "The Sun".

Policja twierdzi, że nie odnotowano żadnych obrażeń, a incydent nie jest traktowany jako związany z terroryzmem. Nikt z rodziny królewskiej nie był w tym czasie w Pałacu.

Londyn. Przygotowania do koronacji Karola III

W tym samym czasie szefowie policji i transportu przygotowują się do największego wydarzenia państwowego od czasu pogrzebu królowej Elżbiety II.



Setki funkcjonariuszy z całego kraju będą ustawiać się na trasie w kierunku Opactwa Westminsterskiego.

Tam w sobotę odbędzie się oficjalna koronacja obecnego władcy Wielkiej Brytanii. Przygotowania ruszyły dużo szybciej. W czwartek porządku wokół opactwa pilnowało kilkanaście policyjnych patroli, nie brakowało też innych służb i ochroniarzy.

Tłum gęstniał z godziny na godzinę, bo do Londynu przybywa coraz więcej osób, które chcą uczestniczyć w historycznym wydarzeniu.