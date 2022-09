Królowa Elżbieta II zasiadała na angielskim tronie przez 70 lat. W tym czasie Wielka Brytania przeszła ogromne zmiany polityczne, społeczne i kulturowe. Monarchini inspirowała Brytyjczyków do tego stopnia, że jej wizerunek znalazł się na banknotach i monetach. Co ważne - była nawet pierwszą monarchinią, która pojawiła się na środkach płatniczych tego kraju. Od lat na awersie każdego nominału widnieje bowiem postać królowej, zaś na rewersach możemy dostrzec ważne dla kraju osobistości historyczne (m.in. Winstona Churchilla czy Jane Austen).

W związku ze śmiercią królowej Bank Anglii wydał oświadczenie, że dotychczasowe pieniądze pozostaną na razie w obiegu, jednak zaznaczył, że kolejne informacje w sprawie banknotów zostaną ogłoszone po zakończeniu żałoby. Podano też, że aktualnie znajduje się 4,5 miliona banknotów z postacią Elżbiety II, a ich łączna wartość to 80 miliardów funtów. Pojawiły się już spekulacje, że wymiana pieniędzy na nowe - z wizerunkiem króla Karola III - zajmie prawdopodobnie co najmniej dwa lata. Ciekawostką jest fakt, że na monetach Elżbieta II patrzyła w prawo, zaś wizerunek Karola III ma być zwrócony w lewo. Ta zmiana wynika z XVII-wiecznej tradycji.

Po śmierci Elżbiety II: Zmiana fragmentu hymnu narodowego i słów modlitwy

Liz Truss - nowa premier - zaraz po ogłoszeniu śmierci królowej Elżbiety II i wygłoszonym przemówieniu na tę okoliczność - zakończyła swoje wystąpienie słowami: "Boże, chroń króla" (z ang. God Save the King). Do tej pory Brytyjczycy intonowali słynne: God Save the Queen. To właśnie ten fragment hymnu został zmieniony, a dokładniej powrócił do wcześniejszej wersji, kiedy to na tronie zasiadał ojciec Elżbiety II - król Jerzy VI. Podczas piątkowego nabożeństwa ku czci królowej, odprawionego w londyńskiej katedrze św. Pawła, wierni po raz pierwszy od 70 lat zaintonowali właśnie tę wersję.

Elżbieta II była głową kościoła anglikańskiego, dlatego modlitwy za królową znajdują się w tzw. Księdze Wspólnej Modlitwy. Podobno podwładni również na tym polu wyczekują stosownej aktualizacji, jednak ta może nastąpić tylko w wyniku podjęcia sprawy przez rząd lub po królewskim nakazie nowego władcy. Wówczas kapłani będą mogli zmienić słowa modlitwy za monarchę, którą odmawia się podczas coniedzielnych nabożeństw.

Flagi, chorągwie, sztandary z inicjałami nowego monarchy i nowe tytuły w rodzinie królewskiej

Wkrótce zmianie ulegną brytyjskie flagi, chorągwie i sztandary, na których są wyhaftowane inicjały Elżbiety II, czyli EIIR (Elizabeth II Regina). Oprócz tego państwa Wspólnoty Narodów takie jak Australia, Kanada czy Nowa Zelandia, w których głową państwa była królowa, mają tzw. flagi E. Te były wywieszane podczas wizyt monarchini i także na nich będą musiały znaleźć się nowe inicjały króla Karola III.

Po smutnych wydarzeniach z 8 września na zamku w Balmoral zmianie uległy już arystokratyczne tytuły członków rodziny królewskiej. Kilka miesięcy przed śmiercią królowa Elżbieta II ogłosiła, że Camilla, czyli dotychczasowa księżna Kornwalii zyska miano królowej małżonki, gdy Karol zasiądzie na tronie. Po odejściu monarchini ogłoszono, że najstarszy syn króla - książę William - został automatycznie księciem Walii i nowym następcą tronu. Po śmierci monarchini przydomki książęce uzyskali również syn i córka Harrego (młodszego syna Karola III) oraz Meghan Markle.

Nowe znaczki, mundury, paszporty i przysięga wierności królowi

Sporą zmianą, jaka czeka Brytyjczyków, będą nowe znaczki pocztowe. Warto dodać, że spekuluje się także nad sygnowaniem skrzynek Royal Mail nowymi inicjałami króla Karola III. To jednak nie wszystko... Nowe insygnia i numer królewski muszą znaleźć się m.in. na hełmach policji, czy na mundurach policyjnych i wojskowych, co z pewnością za jakiś czas będzie sporym wydatkiem dla kraju.

Niewątpliwie trzeba będzie odświeżyć wygląd paszportów czy królewskich pieczęci. Nowe brzmienie otrzymała już przysięga wierności - tym razem składana nie królowej, a królowi - wypowiadana przez wstępujących na urząd członków Izby Gmin. Posłowie brytyjscy złożyli ją nowemu władcy w sobotę - 10 września. Słowa w zmienionej wersji będą odtąd wypowiadać m.in. członkowie sił zbrojnych, harcerze czy osoby, które otrzymają obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa.

Nowości nie ominą też Kanady, czyli monarchii konstytucyjnej. Nastąpią bowiem aktualizacje paszportów, w urzędach zawisną oficjalne portrety nowego brytyjskiego monarchy, zmienią się pieczęcie i monety. Wiadomo już, że król Karol III nie zastąpi Elżbiety II jedynie na australijskim banknocie pięciodolarowym - tę wiadomość ogłosił wiceminister skarbu Andrew Leigh.