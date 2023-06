Urodzony w 1903 roku, polski poeta, delegat rządu RP w Afryce, lekarz, podróżnik i reportażysta - słowem, człowiek wielu talentów. Warto zapoznać się z niezwykłą biografią Wacława Korabiewicza oraz z jego licznymi publikacjami, w których opisał swoje przygody.

Jeden artykuł to zdecydowanie za mało, by przedstawić je wszystkie, dlatego skupimy się tutaj na przygodzie zupełnie wyjątkowej. W połowie lat 30. Korabiewicz wraz ze swoją pierwszą żoną odbył podróż do Indii. Wyjątkowość tej ekspedycji polega na wyborze środka transportu. Nasz bohater wybrał kajak.

Eskapadę opisał w książce, ale my skorzystamy z innego źródła. Przedstawiona relacja powstała na podstawie artykułu prasowego z epoki. Dlatego proszę sobie wyobrazić, że jest mroźny styczeń 1936 roku, a w dłoniach trzymacie państwo najnowszy numer magazynu "Morze".



Wielka wyprawa na małym kajaku

"Najwięcej kłopotów nastręczało znalezienie odpowiedniej łodzi (...), która mogłaby być bez zbytnich trudów przewożona z miejsca na miejsce drogą lądową" - czytamy w opisie podróży.

W końcu zdecydował się Korabiewicz na kajak. "Pacyfista" - bo tak go nazwał, był długi na pięć metrów i szeroki na metr. Ważył 80 kilogramów. Miał też żagiel o powierzchni 4,5 metra kwadratowego.

Wyprawa rozpoczęła się w lipcu 1934 roku. Wacław wraz żoną ruszył ze Śniatynia nad Prutem. Dziś miasto leży w Ukrainie, a przed wojną znajdowało na terenie Polski, blisko południowych krańców jej terytorium.

Przepłynęli na Dunaj i "od tej chwili rozpoczęła się fantastyczna włóczęga, pełna uroku, niespodzianek i przygód" - zachwycano się w "Morzu". Rozpoczęła się jednak od poważnych kłopotów.

Korabiewicz szpiegiem? Pobyt w tureckim więzieniu

Dunajem "Pacyfista" dopłynął do Morza Czarnego. Miał przystanki w Konstancy, Warnie, tak by być gotowym na przeprawę przez cieśninę Bosfor. Potem Morze Marmara, wzdłuż wysp greckich, Korabiewicz z żoną dotarł do strefy kontrolowanej przez Turcję.

Tam jegomość na podejrzanej, niewielkiej łódce został posądzony o szpiegostwo. Korabiewicz zwracał na siebie uwagę też wzrostem - w harcerstwie mówiono na niego "kilometr". Na 10 dni nasi podróżnicy trafili do aresztu w Smyrnie, czyli dzisiejszym Izmirze.

Turcy przez ponad tydzień wyjaśniali nieporozumienie, ale kiedy to w końcu zrobili, naszych niedoszłych agentów przewieziono do Antalyi, skąd już drogą morską udali się do Aleksandretty, a więc dzisiejszego Iskenderun.

"Wiatry, upał, brak wody do picia lub dla odmiany zimne noce, a jakże często głód - nie ułatwiały wędrówki. To też powitanie brzegów syryjskich było zasłużoną nagrodą za te trudy" - podkreśla "Morze".

Kajak oceaniczny

W Aleksandretcie - dla porządku trzymajmy się ówczesnych nazw, "Pacyfista" został zapakowany na dach autobusu, którym "doktorstwo Korabiewiczowie przerzucili się na Eufrat".

Nowa, nieznana wcześniej rzeka dostarczyła im odkrywczych wrażeń. Spali w szałasach Beduinów, podziwiali pustynne panoramy, aż w końcu dotarli do Faludży w Iraku. Drogą lądową dotarli do Bagdadu, a następnie przez drugą wielką rzekę Mezopotamii - Tygrys, do Basry położonej niemalże nad Zatoką Perską. Ponownie trzeba było wypłynąć na otwarte morze.

"Pacyfista" dopłynął do leżącego w Pakistanie Karaczi. Następnie kajak wyruszył po wodach oceanicznych do ujścia rzeki Indus. Tutaj rozpoczęła się wyprawa w głąb Indii.

Pod prąd Korabiewicz dopłynął do rzeki Sutlej (Satledź - red.) i do Bahawalpur. Tam "Pacyfista" został zapakowany na pociąg, by dostać się do rzeki Jamuna.

Ten krok pozwolił na najważniejszy etap podróży - przedostanie się do Delhi, a więc serca Indii. Państwo doktorostwo chcieli podróżować dalej, ale w mieście Korabiewicz odebrał telegram o ciężkim stanie swojej matki i natychmiast rozpoczął podróż powrotną. W czerwcu 1935, a więc prawie rok od rozpoczęcia wyprawy, wraz z żoną wrócił do kraju.

"Podróż Korabiewiczów była szlachetnym ryzykanctwem, które doprowadza albo zguby, albo do zwycięstwa. Korabiewiczowie zwyciężyli, bo ufność we własne siły, zimna krew, harcerska zapobiegliwość i rozwaga (...) pozwoliły przetrzymać wszystkie trudy" - podsumowuje "Morze".