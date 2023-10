Na słowa polityka PSL odpowiedziała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska . "Na takiej samej podstawie, jak sprawy rolników, czy co tam chcesz do umowy zgłosić" - napisała.

Umowa koalicyjna. Podział PSL i Lewicy

- Gdy patrzymy na poparcie spraw dotyczących prawa do przerywania ciąży, większość wyborców to prawo popiera. Nie chciałabym skupiać się na podgrzewaniu emocji wokół tego tematu. Propozycją Lewicy jest ustawa o dekryminalizacji aborcji do czasu aż nie zmieni się osoba znajdująca się na stanowisku prezydenta. Krokiem do pełnej liberalizacji, o której możemy rozmawiać w przyszłości jest dekryminalizacja. Byłaby to ustawa, która mogłaby znaleźć poparcie nawet wśród konserwatywnych polityków - stwierdziła posłanka Lewicy.