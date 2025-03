- Do katastrofy, do rozdzielenia wizyt doprowadziła polityka Donalda Tuska - ocenił w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" Radosław Fogiel z PiS. Monika Rosa zarzuciła, że jego partia wykorzystała katastrofę do celów politycznych. Bartosz Brożek Polsat News