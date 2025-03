Kara jest dotkliwa i wzbudza liczne kontrowersje. Sędziowie nałożyli na Le Pen zakaz biernego prawa wyborczego przez pięć lat. Oznacza to, że przywódczyni skrajnej prawicy nie będzie mogła wystartować w wyborach prezydenckich, zaplanowanych na 2027 roku, choć jest niekwestionowaną liderką sondaży . Sąd orzekł, że nałożony zakaz będzie egzekwowany natychmiast, o co wnioskowali oskarżyciele.

Już przed ogłoszeniem wyroku emocje po prawej stronie były rozgrzane do czerwoności. Politycy Zjednoczenia Narodowego uważają, że proces jest polowaniem na czarownice i odzwierciedla zakusy sędziów, którzy chcą kontrolować politykę.

- Przed ogłoszeniem wyroku także politycy z innych partii zapowiadali, że pozbawienie Marine Le Pen biernego prawa wyborczego to zbyt daleka i nieuprawniona ingerencja władzy sądowniczej w proces wyborczy - mówi Interii.

Wyrok dla Le Pen to dopiero początek kryzysu politycznego

Ekspertka PISM ds. Francji nie ma wątpliwości, że sprawa Marine Le Pen to dopiero początek być może poważnego kryzysu politycznego.

W związku z tym decyzja sądu stawia Zjednoczenie Narodowe przed poważnym dylematem. Co dalej? Kto zamiast Le Pen może zawładnąć sercami Francuzów?

- Pytanie, czy Jordan Bardella ma na tyle ugruntowaną pozycję i czy w starciu z innymi kandydatami, zwłaszcza na prawicy republikańskiej, będzie dla Francuzów wiarygodnym wyborem, biorąc pod uwagę, że ma 29-lat. To może być problem - wskazuje nasza rozmówczyni.

Marine Le Pen nie została do końca na sali posiedzeń, opuściła ją natychmiast po tym, jak sąd ogłosił ją winną. Nie zabrała też głosu.

- W tej chwili nie można jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wydawało się, że po tylu latach nieskutecznych startów w wyborach, Le Pen jest na fali wznoszącej i ma otwartą drogę do zwycięstwa w pierwszej turze i poważnego realnego powalczenia o prezydenturę w drugiej turze wyborów. Jeżeli ta szansa zostanie przekreślona w nadchodzących wyborach prezydenckich może się już nie powtórzyć. Nie wydaje mi się, żeby ten wyrok całkowicie wymazał Le Pen z życia politycznego. Jestem przekonana, że powalczy przed wymiarem sprawiedliwości, by kara nie została utrzymana. Dużo będzie zależało także od tempa, jakie nabierze sprawa na dalszych etapach - uważa analityczka PISM ds. Francji Amanda Dziubińska.