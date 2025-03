Putin podpisał dekret o poborze. Największa taka akcja od lat

W okresie od kwietnia do połowy lipca aż 150 tys. Rosjan dostanie powołanie do wojska - wynika z treści dekretu podpisanego przez Władimira Putina. Konieczność stawienia się w jednostkach dotyczy obywateli w wieku od 18 do 30 lat. To największa tego typu akcja Rosji od trzech lat.