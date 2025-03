Tragiczny wypadek w Chełmie. 19-latek usłyszał zarzuty

Szymonowi C. prokurator przedstawił zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której śmierć poniosły dwie osoby, przewożone w bagażniku samochodu , którym kierował 19-latek. Drugi zarzut dotyczy jazdy po pijanemu - badanie wykazało, że miał on ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.

- Mężczyzna przyznał się częściowo do zarzucanych mu czynów , w tym do kierowania pod wpływem alkoholu. Złożył wyjaśnienia, których treści nie ujawniany - zaznaczyła Kępka.

"Młody mężczyzna odpowie za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, której konsekwencją była śmierć dwóch 18-latków. Policjanci doprowadzają dziś 19-latka także do sądu, gdzie zapadnie decyzja co do zastosowania środka zapobiegawczego" - czytamy we wpisie na platformie X.