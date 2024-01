We wtorek wieczorem policja weszła do Pałacu Prezydenckiego, by zatrzymać przebywających tam polityków PiS Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Politycy zostali przewiezieni najpierw na komendę na ul. Grenadierów, a następnie do aresztu śledczego na Grochowie.