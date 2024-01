Jarosław Kaczyński pojawił się wśród grupy protestującej przed komendą policji przy ul. Grenadierów w Warszawie. To tam trafili początkowo Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik . Po godz. 22 policja poinformowała, że politycy zostali doprowadzeni "do właściwej jednostki penitencjarnej" - aresztu śledczego na Grochowie.

Pytany, czy politycy powinni być ponownie ułaskawien i Jarosław Kaczyński odpowiedział: To jest decyzja prezydenta .

- Mamy pierwszych więźniów politycznych po 1989 r. to jest bardzo smutne i niebywale skandaliczne, bo to są ludzie, których skazano za niepopełnione przestępstwa, a dokładnie skazano za to, że walczyli z przestępczością, także z przestępczością tych ludzi, którzy są w hierarchii społecznej wysoko - ocenił Kaczyński.