Donald Trump chce negocjować. Do Iranu dotarł specjalny list

"List prezydenta Trumpa został dostarczony do Iranu przez doradcę dyplomatycznego prezydenta ZEA, Anwara Gargasza " - podała agencja prasowa Fars.

W piątek w wywiadzie dla Fox Business Network prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że chce negocjować z Iranem porozumienie w sprawie programu nuklearnego. Agencja Reutera podała, że w czwartek republikanin wysłał list do Iranu, w którym wyraził nadzieję na podjęcie negocjacji.

- Przekazałem, że mam nadzieję, że będziecie negocjować, ponieważ będzie to o wiele lepsze dla Iranu - powiedział Donald Trump w wywiadzie dla stacji telewizyjnej. Prezydent USA dodał, że uważa, iż Iran chciał otrzymać list, jaki skierował do tego kraju.

Republikanin dodał też, że "inną alternatywą jest to, że musimy coś zrobić, ponieważ nie można pozwolić na kolejną broń nuklearną".

Agencja Reutera ocenia, że list, o którym mówił w wywiadzie Trump, został zaadresowany bezpośrednio do najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Ali Chameneia.

W ubiegłą środę amerykański minister finansów Scott Bessent zapowiedział w przemówieniu w Economic Club of New York, że za pomocą sankcji Stany Zjednoczone będą realizować kampanię maksymalnej presji, żeby załamać eksport irańskiej ropy, a także osłabić walutę Teheranu. - Doprowadzenie Iranu do ponownego bankructwa będzie początkiem znowelizowanej polityki sankcji - mówił Bessent.