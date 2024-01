Zatrzymanie Wąsika i Kamińskiego. Gdzie był wtedy prezydent?

W trakcie zatrzymania polityków PiS prezydent był poza pałacem, na spotkaniu z przedstawicielami społeczności białoruskiej. "Prezydent Andrzej Duda spotyka się ze Swiatłaną Cichanouską, której mąż jest więźniem politycznym na Białorusi, a w tym czasie policja wchodzi do Pałacu Prezydenckiego, by zatrzymać Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. I nagle tematów do rozmowy przybyło" - napisał na platformie X.