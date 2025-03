Trwająca od przeszło trzech lat wojna w Ukrainie skłania do refleksji na temat zdolności obronnych naszego kraju. W ostatnim czasie coraz więcej dyskutuje się m.in. o obowiązkowej służbie wojskowej. W Polsce nie brakuje zwolenników pomysłu przywrócenia powszechnej służbie wojskowej, co miałoby zwiększyć obronny potencjał kraju.

Do sprawy odniósł się przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów Donald Tusk. - Zwróciłem się do pana ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby zwiększyć możliwości państwa, aby każdy zainteresowany i zainteresowana mógł w nim uczestniczyć - powiedział, dodając, że "chętnych do służenia ojczyźnie nie brakuje".