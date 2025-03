Putin powiedział z kolei, że siły rosyjskie powinny całkowicie wyzwolić region spod wojsk ukraińskich tak szybko, jak to możliwe - poinformowały agencje informacyjne. Polityk dodał, że ujętych w obwodzie żołnierzy Rosja będzie traktowała "jak terrorystów".

Tymczasem szef sztabu generalnego Ukrainy Oleksandr Syrski poinformował w mediach społecznościowych, że wojska Kijowa będą kontynuować działania w rosyjskim obwodzie kurskim "tak długo, jak będzie to właściwe i konieczne".

Dodał, że walki trwają w mieście Sudża i jego okolicach. "Ukraińskie jednostki sił obronnych manewrują na korzystniejsze pozycje, jeśli to konieczne" - poinformował, dodając, że ratowanie życia żołnierzy jest priorytetem

Wcześniej w środę ukraińskie media podały, powołując się na mapy projektu DeepState, że Siły Zbrojne Ukrainy wycofały się z rosyjskiej Sudży, jednak pozostają jeszcze we wsiach na zachód od tej miejscowości w obwodzie kurskim.

Wojska ukraińskie, nieoczekiwanie dla Moskwy, wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy.