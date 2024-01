Komenda Stołeczna Policji potwierdziła we wtorek wieczorem zatrzymanie Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika , którzy przebywali w Pałacu Prezydenckim. Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik zostali skazani 20 grudnia ub.r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.

- Prezydent działał, działa i będzie działać zgodnie z prawem. Mamy do czynienia z kwestionowaniem zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej - komentowała Grażyna Ignaczak-Bandych na antenie Telewizji Trwam.

Oceniła, że propozycja, by prezydent ponownie uniewinnił Kamińskiego i Wąsika jest próbą "wciągnięcia prezydenta w pułapkę". - To próba podważania prerogatyw Prezydenta RP. Na to naszej zgody nie ma - komentowała szefowa Kancelarii Prezydenta.