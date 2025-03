Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek przed południem w Częstochowie. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym przy skrzyżowaniu ulic Głównej i Mała Warszawka samochód osobowy zderzył się z pociągiem towarowym . Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 33-letni kierowca volkswagena zignorował czerwone światło i wjechał wprost pod nadjeżdżający skład.

Jak informują lokalne media, na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Kierowca był zakleszczony w pojeździe i wymagał pomocy strażaków. Po wydobyciu z wraku został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego , który przetransportował go do szpitala. Policja pobrała od niego krew do badań na zawartość alkoholu i innych substancji.

Zarządca infrastruktury kolejowej odniósł się do zdarzenia na platformie X: "Kolejny tydzień i kolejny kierowca, który spowodował wypadek na przejeździe. (...) Czerwone światło to STOP. Opuszczone rogatki to STOP. To nie są zalecenia, to przepisy, które obowiązują każdego!" - przypominają przedstawiciele PKP PLK.