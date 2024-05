Tomasz Szmydt uciekł na Białoruś. Były sędzia wniósł o azyl

Tomasz Szmydt stwierdził, że opuścił Polskę "w wyniku sprzeciwu wobec polityki i działań władz". Ocenił, że "był prześladowany i zastraszano go za niezależną postawę polityczną". Według niego "Polscy politycy powinni przywrócić dialog z Białorusią i Rosją " . Podkreślił ponadto, że USA i Wielka Brytania prowadzą Polskę do wojny.

Premier o ucieczce sędziego do Mińska: Sytuacja bez precedensu

- Fakt, że relacje sędziego Szmydta mają swoją długą historię, to nie jest kwestia ostatnich miesięcy, musi budzić nasz najwyższy niepokoju - stwierdził Donald Tusk i powiedział, że to "sytuacja bez precedensu". Premier podkreślił zarazem, że sędzia "miał dostęp do niejawnych dokumentów, do których żaden wywiad nie powinien mieć dostępu". Sprawa stanęła na pilnym posiedzeniu Kolegium ds. Służb Specjalnych, kolejne spotkanie tego gremium jest zaplanowane na piątek.