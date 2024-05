Tomasz Szmydt był gościem programu kremlowskiego propagandysty Władimira Sołowjowa . Szmydt miał wystąpić u Sołowjowa już we wtorek, jednak tę transmisję szybko przerwano przez problemy techniczne . W związku z tym sędzia pojawił się w programie w środę.

Tomasz Szmydt u kremlowskiego propagandysty. "Polska prowadzi nieuczciwą politykę"

Wystąpieniem u propagandysty, Szmydt pochwalił się w mediach społecznościowych, zachęcając do oglądania programu.

- Jestem polski m sędzią. Przyjechałem do Mińska, aby przedstawić swoje stanowisko, ponieważ Polska prowadzi nieuczciwą politykę wobec Białorusi i Rosji . Ze względu na moje poglądy ludzie w Polsce próbują mnie oskarżyć o szpiegostwo, choć nie ma ku temu powodu - przekazał sędzia.

Tomasz Szmydt o Radosławie Sikorskim. "Może nie reprezentuje polskiego interesu"

Podczas programu odniósł się też do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. - Ja nie słyszałem o takiej historii, żeby swój własny kraj sędziego obwinił o szpiegostwo. Ta histeria, która się dzieje w Warszawie, jest dla mnie nie do pojęcia, co tam się wyprawia - powiedział Szmydt.