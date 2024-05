Immunitet sędziego Szmydta uchylony. Jest komunikat sądu

Tomasz Szmydt to sędzia II Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie . Jest jednym z bohaterów tzw. afery hejterskiej w resorcie sprawiedliwości, ujawnionej przed media w 2019 roku.

W poniedziałek Szmydt wystąpił na konferencji prasowej w Mińsku , podczas której odczytał swoje oświadczenie o rezygnacji z funkcji sędziego. Poprosił również o "status uchodźcy politycznego", a także mówił, że w Polsce "był prześladowany i zastraszano go za niezależną postawę polityczną".

Tomasz Szmydt uciekł na Białoruś. Donald Tusk zwrócił się o "natychmiastowe odebranie immunitetu"

W czwartek premier Donald Tusk brał udział w kolegium ds. służb specjalnych . Po spotkaniu szef rządu polecił Adamowi Bodnarowi , by pilnie zajął się kwestią Tomasza Szmydta.

- Zwróciłem się z oczekiwaniem do ministra sprawiedliwości - bo już nie ma czasu na prośby - by wspólnie z odpowiednimi instancjami, z sądem dyscyplinarnym, a jeśli trzeba to też z Sądem Najwyższym, aby w trybie natychmiastowym mu ten immunitet odebrać - mówił premier Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami.