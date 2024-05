Ruch premiera ws. sędziego Szmydta. "W trybie natychmiastowym"

Tomasz Szmydt uciekł z Polski. Donald Tusk reaguje

Donald Tusk wskazał, że by sędzia Tomasz Szmydt został pociągnięty do odpowiedzialności, konieczne jest odebranie mu immunitetu .

- Zwróciłem się z oczekiwaniem do ministra sprawiedliwości, bo już nie ma czasu na prośby, by wspólnie z odpowiednimi instancjami, z sądem dyscyplinarnym, a jeśli trzeba to też z Sądem Najwyższym, aby w trybie natychmiastowym mu ten immunitet odebrać - mówił premier Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami.