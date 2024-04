- Chyba nadgorliwy urzędnik stwierdził, że nawoływała ona do demonstracji antypaństwowych. To język jakby ze stanu wojennego - mówił Maciej Wąsik . I oskarżył rząd Tuska o "represje" wobec jego rodziny. Później były wiceminister zaczął ujawniać rzekome fragmenty z postępowania dyscyplinarnego żony.

Kim jest Roma Wąsik?

Kobieta - razem z Barbarą Kamińską - wzywały do uwolnienia swoich mężów skazanych na dwa lata bezwzględnego więzienia w sprawie afery gruntowej. Krótko po osadzeniu żony polityków PiS wystąpiły do prezydenta o ponowne ułaskawienie, Andrzej Duda przychylił się do tego wniosku. Do momentu zwolnienia z Zakładów Karnych kobiety przez wiele dni codziennie protestowały przed więzieniami w Radomiu oraz Przytułach Starych.