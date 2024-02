Maciej Wąsik usłyszał kolejny wyrok. Nie zamierza przepraszać

Maciej Wąsik usłyszał wyrok. Ma przeprosić i zapłacić odszkodowanie

- To bezprecedensowy przypadek w Polsce , który kosztował nas pięć lat nieustannej walki z politycznymi atakami prawie każdego dnia przez wysokiego funkcjonariusza polskich służb specjalnych . Sprawa jest tym bardziej bezprecedensowa ze względu na aktualny kontekst: pomoc humanitarna dla ukraińskiego Euromajdanu i obrońców Ukrainy z ramienia ODF w latach 2013-2015 jest przedstawiana przez polskie władze PiS jako "pranie brudnych pieniędzy" - skomentowała wyrok Ludmiła Kozłowska.

- Werdykt ilustruje znaczenie niezależności sądownictwa, które pozostaje ostatnią barierą instytucjonalną chroniącą obywateli przed coraz bardziej opresyjną władzą polityczną - powiedział z kolei Bartosz Kramek. - Satysfakcja jest jednak gorzka. Nie łudzę się, że to rozstrzygnięcie przyniesie efekt wychowawczy. By to nastąpiło, konieczne są znacznie poważniejsze sankcje - dodał.