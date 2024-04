Podczas konferencji prasowej Mariusz Błaszczak uderzył w Szymona Hołownię . - Marszałek Sejmu zamienia polski parlament w pośmiewisko (...) kolejna spraw z która mamy do czynienia to próba oskrarżenia Kamińskiego i Wąsika, ze rzekomo nielegalnie uczestniczyli w głosowaniu - podkreślił.

- Lider koalicji 13 grudnia pan Donald Tusk zapowiedział dalsze represje wobec mnie i Macieja Wąsika . Stało się to dzień po naszym wyjściu z więzienia - przekazał Mariusz Kamiński . Polityk PiS przekazał, że wraz z Maciejem Wąsikiem zostali wezwani do prokuratury. - Zostaliśmy wezwani z Maciejem Wąsikiem do prokuratury na najbliższy czwartek celem ogłoszenia nam zarzutów, jakoby nielegalnego głosowania w Sejmie - poinformował.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wezwani do prokuratury

Jak dodał Kamiński, działania prokuratury traktują jako "aktywne włączanie się do zwalczania opozycji w naszym kraju". - Są to działania całkowicie bezprawne - dodał. Podczas konferencji zaprezentowano materiał wideo, na którym pokazano fragment posiedzenia w Sejmie.

- Gdyby marszałek Sejmu był przekonany, że dochodzi do przestępstwa, to miał wszelkie możliwości, żeby podjąć działania, które by temu zapobiegły, jak np. wyłączyć nam karty do głosowania, zarządzając przerwę. Wzięliśmy udział w siedmiu głosowaniach tamtego dnia, żadne z nich nie zostało podważone - mówił Kamiński.