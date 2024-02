Maciej Wąsik był gościem "Porannej rozmowy" na antenie RMF FM. Polityk został zapytany o to, czy stawi się przed komisją śledczą ds. afery Pegasusa , która bada pracę służb za rządów Prawa i Sprawiedliwości . Grupa ma sprawdzić, czy ówczesna władza podsłuchiwała innych polityków , w tym przedstawicieli opozycji - m.in. Krzysztofa Brejzę .

- Jeśli mnie wpuszczą do Sejmu, to się stawię - ironizował Wąsik, nawiązując do środowych przepychanek przed gmachem parlamentu.