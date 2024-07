24 lutego 2022 roku to ważna data w historii Polski. To wtedy zaczęła napływać do nas uchodźcza fala o niespotykanej wielkości. Uciekających przed wojną Ukraińców przyjęliśmy z ogromną życzliwością. Górę wzięła bliskość kulturowa, kluczowa w okazywaniu empatii. Nie bez znaczenia była też "wspólnota losów" - podzielane przez oba narody doświadczenie rosyjskiej agresji, mające jednoczącą moc. - Dobrze mi u was - zapewnia znajoma Ukrainka, co nie zmienia faktu, że dziś wielu jej rodaków nie chce już mieszkać nad Wisłą. Co się za tym kryje?