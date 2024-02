Zgrzyt w koalicji rządowej. "Nie będziemy brać tego na siebie"

- Nie chcemy referendum, które mówi o tym, że kobieta ma prawo do swojego ciała. Nie można decydować w referendum, czy kobieta ma prawo zrobić to, czy to, bo to jest jej życie, jej odpowiedzialność, jej sumienie, ale przede wszystkim jej prawo - argumentował Czarzasty. Dodał też, że "ta sprawa jest blokowana przez polityków i polityczki Trzeciej Drogi".