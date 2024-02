Duże zmiany na rynku pracy. "Kwestia kilku tygodni"

Polityk zapowiedział złożenie w Sejmie projektu dotyczącego wprowadzenia 35-godzinnego tygodnia pracy. - To kwestia kilku tygodni - oświadczył i wskazał, że szef rządu "dość życzliwie" odnosi się do tej inicjatywy.

- Zrobili to Hiszpanie, testują to Niemcy i zrobiono to w wielu innych krajach. Taki jest dzisiaj trend. Myślę, że złożenie tego projektu to kwestia kilku tygodni - dodał współprzewodniczący Nowej Lewicy. Biedroń dodał, że premier Donald Tusk odnosi się do propozycji skrócenia tygodnia pracy do 35 godzin "dość życzliwie".