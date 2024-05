"Mateusz Morawiecki próbuje przekonać komisję śledczą, że to nie on odpowiada za próbę przeprowadzenia nielegalnych wyborów kopertowych. Ustalenia NIK są inne" - przekazał prezes NIK Marian Banaś, odnosząc się do zeznań byłego premiera Mateusza Morawieckiego przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych. - To Platforma Obywatelska jest winna temu, że "poszło w błoto 70 mln zł" przy organizacji wyborów kopertowych w 2020 r - mówił były premier w czwartek.