Przewodniczący komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych nakazał posłowi Waldemarowi Budzie opuścić salę posiedzeń. - Ja jestem prawnikiem, a ty nieukiem basenowym - odparł polityk PiS. Buda wielokrotnie przerywał wypowiedzi innych osób i był upominany. Po przerwie poseł ponownie jednak zasiadł na sali. - Czy pan nie rozumie co do pana mówię? - pytał Joński. W czwartek przed komisją śledczą stanął były premier Mateusz Morawiecki. Posiedzenie dalekie było od "spokojnych". Kilkukrotnie doszło do spięć między byłym szefem rządu a przewodniczącym. Padały także wzajemne oskarżenia.