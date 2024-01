Adam Bodnar zdecydował. Wszczęto procedurę odwoławczą wobec sędziego Piotra Schaba

"Pełnienie dwóch funkcji jednocześnie jest niezgodne z prawem UE"

Jako przykłady niewłaściwego działania sędziego w roli rzecznika, MS wyszczególnił m.in.: postawienie zarzut dyscyplinarny wobec sędzi Anny Ciesielskiej-Bator z powodu wystąpienia przez nią z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE, postępowanie wobec Pawła Juszczyszna za wykonanie wyroku TSUE czy zarzuty dyscyplinarne dla Rafała Lisaka, Wojciecha Maczudzy i Kazimierza Wilczaka za podjęcie czynności zmierzających do przeprowadzenia testu niezależności wobec innego sędziego.

"Piotr Schab nie spełnia warunków niezawisłości i bezstronności"

Adam Bodnar zaiwesił Piotra Schaba. "Nie cieszy się zaufaniem i autorytetem"

Jako przykład MS wskazał wniosek podległych Schabowi 43 sędziów z Sądu Administracyjnego w Warszawie, którzy wzywali go do dymisji. W opinii resortu wskazuje to, że Schab "nie cieszy się zaufaniem i autorytetem sędziów sądu, w którym pełni funkcję prezesa, co de facto uniemożliwia mu jej sprawowanie".