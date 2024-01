"Przymusowo dokarmiany". Nowe informacje o stanie Mariusza Kamińskiego

- W środę otrzymałem informację od małżonki pana ministra Mariusza Kamińskiego , że wobec pana ministra Kamińskiego został wydany nakaz sądu, aby był przymusowo dokarmiany , albowiem stan zdrowia, w którym się znalazł, zaczyna zagrażać jego życiu i zdrowiu . Sąd nakazał przymusowe dokarmianie go - powiedział Andrzej Duda .

Prezydent zaapelował do Adama Bodnar o przerwanie wykonywania kary skazanych polityków PiS.

- Przypominam panu prokuratorowi generalnemu, że jest byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, że przez lata był związany jako wiceprezes, także z Helsińską Fundacja Praw Człowieka - że to jest sytuacja człowieka. Człowieka, który służył swojemu państwu z pełnym oddaniem i który czuje się głęboko skrzywdzony tym, co dzisiaj organy polskiego państwa - myślę o polskich sądach - z nim czynią, osadzając go w więzieniu - powiedział Andrzej Duda dziennikarzom.