TVP. Adamczyk, Tulicki i Pereira zwolnieni dyscyplinarnie

Szczegółowe informacje dotyczące decyzji nie zostaną podane do wiadomości publicznej. Gorgosz zdradził jednak, że "w szerszym ujęciu dotyczą one szeregu nieprawidłowości i działań na szkodę spółki, których dopuścili się oni po 20 grudnia 2023 roku".

Jak czytamy, zwolnienia dyscyplinarne dla Michała Adamczyka, Samuela Pereiry i Marcina Tulickiego to nie wszystko. Likwidator zapowiedział bowiem, że w związku z opisanymi wyżej działaniami spółka analizuje podjęcie kroków prawnych , które zmierzałyby do pociągnięcia tych osób do odpowiedzialności karnej.

Czarne chmury nad głowami gwiazd "starej" TVP

W przypadku Samuela Pereiry mamy do czynienia także z zawiadomieniem do prokuratury, które złożonone zostało w środę przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. We wniosku czytamy o wielokrotnym naruszeniu miru domowego TVP, groźbach, działaniu na szkodę spółki, a także utrudnianiu pracy dziennikarzom. Prócz tego zwrócono uwagę na przywłaszczenie kanałów TVP na platformach YouTube i X (dawniej Twitter) - jak określono - "do celów prywatnych".