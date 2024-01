Vera Jourova w rozmowie z Polsat News odniosła się do spotkania z Andrzejem Dudą. Mówiąc o kwestii dalszego wsparcia Ukrainy przez Polskę, przekazała:

KPO. Vera Jourova mówi wprost

- Głos Polski w sprawie Ukrainy musi być słyszalny - przekazała wiceprzewodnicząca KE, dodając: - UE będzie kontynuować pomoc. Prezydent zapewnił, że zrobi co w jego mocy, by pomagać Ukrainie.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Jourova komentuje

Andrzej Duda a Vera Jourova. "Komisja nie reaguje"

- Dzisiaj otrzymałem informację od małżonki pana ministra Mariusza Kamińskiego, że wobec pana ministra Kamińskiego został wydany nakaz sądu, aby był przymusowo dokarmiany , albowiem stan zdrowia, w którym się znalazł, zaczyna zagrażać jego życiu i zdrowiu. Sąd nakazał przymusowe dokarmianie go - powiedział Andrzej Duda.

Po raz kolejny zaapelował on także do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, by przerwał wykonywanie kary więzienia przez Kamińskiego i Wąsika.