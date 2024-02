Katarzyna Sójka oskarżona przez marszałka. Doszło do pomyłki

- W sposób hańbiący traktowani byli funkcjonariusze straży noszący polskie mundury. Komendant w piśmie wskazał siedem osób i zwrócił się do prezydium z wnioskiem o ich ukaranie. Do dokumentu dołączono nagrania wideo i relacje funkcjonariuszy. We wniosku uwzględniono także panią poseł. Dziś rano komendant przyszedł do mojego gabinetu, aby przeprosić, bo podczas identyfikacji pomylono Katarzynę Sójkę z Agnieszką Górką, która brała udział w tym zdarzeniu - powiedział marszałek Sejmu.