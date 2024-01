Michał Wójcik z Suwerennej Polski wyszedł na sejmową mównicę, by wygłosić wniosek formalny. Rozpoczynając swoje wystąpienie, powiedział: "Panie Hołownia, szanowni państwo" , co spotkało się gwałtowną reakcją zgromadzonych w sali polityków. Przypomnieli posłowi Zjednoczonej Prawicy, że powinien użyć zwrotu "panie marszałku"

- To, co pan wyprawia w ostatnich tygodniach, to jest hańba. Jeszcze niedawno płakał pan nad Konstytucją, a teraz ją pan bezczelnie łamie. Konstytucja - krzyczał Michał Wójcik. Dodał też, że "ostatnie tygodnie, to jest atak na fundamenty naszego państwa" i mówił o "bezprawnym zawłaszczeniu mediów państwowych". - Nie dopuszcza pan posłów Kamińskiego i Wąsika do wykonywania ich mandatów. To jest skandal, a jest orzeczenie Sądu Najwyższego, w jednym i drugim przypadku. Byli bezprawnie zatrzymani, bezprawnie byli w więzieniu i bezprawnie pan teraz działa, nie dopuszczając ich, żeby siedzieli teraz razem z nami. Tu ma być 460 posłów, a nie 458 - przemawiał poseł Wójcik.