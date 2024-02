Oskarżenia pod adresem Kołodziejczaka. Awantura w Sejmie

- Wczoraj doszło do sytuacji skandalicznej - stwierdził Sebastian Łukasiewicz z PiS. Według posła Michał Kołodziejczak miał nasłać "silnych ludzi" do rolniczki z województwa podlaskiego, którzy kazali usunąć jej nagranie z internetu. - To jest kłamstwo i pomówienie - odpowiedział wiceminister rolnictwa dodając, że z posłem "spotka się w sądzie". Chwilę później między posłami doszło do wymiany zdań "twarzą w twarz". Do starcia włączył się Marek Suski.