Zatrzymanie Zbigniewa Ziobry możliwe w każdej chwili. Policja potwierdza

Zbigniew Ziobro przed komisją ds. Pegasusa? Jest zgoda sądu

Sąd Okręgowy w Warszawie w poniedziałek zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie posła Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Przesłuchanie byłego szefa ministerstwa sprawiedliwości zaplanowano na 31 stycznia. Wcześniej polityk PiS był czterokrotnie wzywany do stawienia się przed komisję. Nie pojawił się ani razu.

- Przed bandytami można się bronić, a jeżeli nie czynić tego w sposób aktywny i fizyczny - bo ja przecież szanuję policjantów i oni są zmuszani do pewnych czynności i nigdy by mi do głowy nie przyszło, żeby krzywdę im zrobić jakąś. Choć muszę powiedzieć, że dysponuję arsenałem rozmaitych jednostek broni, więc pewnie dałbym radę - mówił Ziobro jeszcze przed decyzją sądu.