Przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed komisję. Jest decyzja sądu

Były minister sprawiedliwości uważa, że sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa - w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 września ub.r. - jest nielegalna, a także że dochodziło do manipulacji związanej z składem wyznaczonym do rozpoznawania jego sprawy.

Zbigniew Ziobro wydał oświadczenie

W poniedziałek przed godz. 10 Ziobro opublikował w serwisie X oświadczenie. Nawiązał w nim do możliwości doprowadzenia go przed komisję śledczą ds. Pegasusa .

"Zaznaczyłem, że chociaż posiadam legalnie broń , to z mojej strony policjantom nie grozi żadne niebezpieczeństwo . Powiedziałem, że podporządkuję się ich zaleceniom, a nawet poczęstuję herbatą. Jedynie zaznaczyłem, że pokażę im wyroki Trybunału Konstytucyjnego wskazujące na przestępczy charakter orzeczenia sądu, gdyby takie zapadło" - napisał lider Suwerennej Polski .

"Od początku moje stanowisko było jasne: sprzeciwiam się bezprawnym działaniom rządzących, jednak zawsze moje działania będę podejmował w granicach prawa . Dlaczego nie mogę dobrowolnie stawić się przed formalnie nieistniejącą już komisją śledczą ds. Pegasusa? Ponieważ wyrokiem z 10 września 2024 r. Trybunał Konstytucyjny usunął ją z porządku prawnego " - wskazał we wpisie.

Ziobro: Przed bandytami można się bronić

W piątek w rozmowie z mediami polityk nawiązał do prawa do obrony koniecznej. - Wiecie, że byłem zwolennikiem szerokiego prawa do obrony koniecznej, sam rozszerzyłem prawo - przypomniał.