Hamas przekazał ciała zakładników. Wśród nich obywatel Polski

Jak podał PAP, ciała mają należeć do Sziri Bibas i dwójki jej małych dzieci, Ariela i Kfira oraz posiadającego polskie obywatelstwo Odeda Lifszica . 83-latek był dziennikarzem i aktywistą pokojowym.

"Jutro będzie bardzo trudny dzień dla Izraela. Dzień wstrząsający, dzień smutku. Sprowadzamy do domu czterech zakładników, którzy polegli (...). Widzimy, z kim mamy do czynienia, z jakimi potworami mamy do czynienia. Jesteśmy pogrążeni w żałobie i cierpimy, ale jesteśmy również zdeterminowani, aby dopilnować, aby coś takiego nigdy więcej się nie wydarzyło" - pisał w środę premier Izraela Binjamin Netanjahu.