Zbigniew Ziobro tłumaczy: Poprosiłem o wpuszczenie policjantów

Ziobro o "praworządności Tuska": Nie wahają się kłamać

W ostatnich słowach swojego wpisu zaapelował do marszałka Sejmu o przychylenie się do wniosku PiS - szef klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak skierował pismo do Szymona Hołowni o wstrzymanie procedowania wniosku komisji śledczej ds. Pegasusa. "Może naiwnie w to wierzę, że Pan to uwzględni" - dodał Ziobro.