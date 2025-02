Ostatnie pożegnanie Mariana Turskiego. Spocznie na warszawskim cmentarzu

Marian Turski nie żyje. Był nazywany "sumieniem współczesnego świata"

Turski urodził się 26 czerwca 1926 r. w Druskiennikach w rodzinie polskich Żydów jako Mosze Turbowicz. Po wybuchu wojny wraz z rodziną znalazł się w getcie łódzkim. Stamtąd w 1944 r. trafił do Auschwitz, gdzie zginęli zarówno jego ojciec, jak i brat. W styczniu 1945 r. przeżył marsz śmierci do Buchenwaldu, a w kwietniu, gdy do obozu zbliżały się wojska amerykańskie - marsz do Theresienstadt. Tam, chory na tyfus, doczekał wyzwolenia.