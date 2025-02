Podczas lotu z Florydy do Waszyngtonu amerykański prezydent wyszedł na krótką rozmowę z dziennikarzami. Donald Trump - na pytanie ze strony BBC - stwierdził, że "Rosjanie chcą końca wojny".

Następnie Trump ponownie zaatakował prezydenta Ukrainy . - On odmawia przeprowadzenia wyborów. Źle wypada w prawdziwych ukraińskich sondażach . Jak miałby wypaść dobrze, skoro każde miasto w Ukrainie jest burzone? - pytał Trump.

Trump chce zysków ukraińskich. Zełenski pyta: gdzie gwarancje bezpieczeństwa?

Republikanin wracał do stolicy z Miami, gdzie brał udział w zorganizowanej przez Arabię Saudyjską imprezie Future Investment Institute. Podczas swojego wystąpienia oskarżył Kijów o wciągnięcie Waszyngtonu w "wojnę, której nie można było wygrać". 78-latek oskarżył Wołodymyra Zełenskiego o rzekome złamanie umowy dającej USA 50-procentowe udziały w przychodach z metali ziem rzadkich i innych zasobów naturalnych Ukrainy, jako rekompensatę za dotychczasową pomoc.

- Muszę bronić Ukrainy, nie sprzedam Ukrainy. Powiedziałem: "Wy zapiszcie jakieś gwarancje, a my wpiszemy jakieś procenty". Wtedy usłyszałem o 50 procentach i nie zgodziłem się - relacjonował Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Napięte relacje na linii Kijów-Waszyngton

Szczerą opinię na temat obecnej relacji Trump - Zełenski wyraził na antenie Fox News obecny doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA. - One ewidentnie idą w złą stronę (...). To jest coś, co najbardziej frustruje, ale prezydent Trump skupia się na zakończeniu walk, zawieszeniu broni i zawarciu szerszego porozumienia - powiedział Mike Waltz.