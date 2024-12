Marcin Romanowski na Węgrzech. Karol Nawrocki: Nie uważam nic

- O sprawie posła Marcina Romanowskiego nie uważam nic. Nie jest to sprawa, która budzi moje zainteresowanie . To jest sprawa pana posła, która jest częścią debaty publicznej - mówił Karol Nawrocki podczas swojej konferencji prasowej.

- Polityczki i politycy cieszą się, że Orban udziela azylu Romanowskiemu. To człowiek, który zdefraudował miliony złotych. I mój kontrkandydat mówi, że na ten temat nie ma nic do powiedzenia. Jak można nie mieć zdania w sprawie tak fundamentalnej? Jak? - oburzał się prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski wbija szpilę: Jak można nie mieć zdania?

- To, że pisowscy aparatczycy muszą uciekać do Orbana, to jest opowieść o ostatnich ośmiu latach. Co by się stało, gdyby ktoś z PiS-u wygrał wybory prezydenckie? Uniewinnianie kolegów z podwórka, z ministerstw - kontynuował kandydat Koalicji Obywatelskiej.