Prokurator krajowy: Kolejne zarzuty dla Marcina Romanowskiego

- Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w ramach funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości jest i będzie kontynuowane. Jego głównym zadaniem jest wszechstronne wyjaśnienie sprawy - poinformował prokurator krajowy. Zapowiedział, że "każda osoba, bez względu na to, jaką opcję polityczną reprezentuje, jeśli będą dowody, będzie pociągnięta do odpowiedzialności karnej".

Nowe zarzuty dla Marcina Romanowskiego. Dariusz Korneluk wskazuje

Dariusz Korneluk pytany przez dziennikarzy o to, jakie dodatkowe zarzuty ma usłyszeć polityk PiS, powiedział, że póki stosowny wniosek nie trafi do Sejmu, on nie będzie odnosił się do szczegółów.