Członkowie rządu Donalda Tuska pojawili się na Dworcu Centralnym chwilę po godzinie 6, a następnie udali się do pociągu zmierzającego do stacji Wien Hauptbahnhof. Politycy PO wysiądą jednak wcześniej - w stolicy Śląska.

Wyjazdowe posiedzenie rządu

" Moja ostatnia Rada Ministrów - w podróży na posiedzenia w Katowicach " - napisał w sieci minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz , który przed wyborami do Parlamentu Europejskiego podał się do dymisji. Polityk zamieścił także "selfie" z wagonu bezprzedziałowego, na którym możemy dostrzec m.in. premiera, a także minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz .

Przed godziną 7 na profilu Kancelarii Premiera pojawiły się zdjęcia z podróży Rady Ministrów do Katowic . Widać na nich szefa rządu, któremu przy stoliku w wagonie towarzyszą szef MSZ Radosław Sikorski oraz minister finansów Andrzej Domański .

Wtorkowa podróż do Katowic to powrót Donalda Tuska do obowiązków po tym, jak zachorował na zapalenie płuc. Tuż po 10 premier ma wystąpić na scenie Europejskiego Kongresu Gospodarczego razem z Ursulą von der Leyen. Politycy zaprezentują plan dla Europy.