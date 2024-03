- Nie bądźcie, koledzy z prawicy, teraz tacy delikatni, bo nigdy za bardzo delikatni nie byliście - zaapelował do polityków prawicy Włodzimierz Czarzasty po akcji ABW. Politycy PiS nie kryli oburzenia działaniami służb, tymczasem jeden z liderów Lewicy przypomniał, jak działały one za czasów PiS. - O 6 rano za pana Ziobry weszły służby do mnie do domu, położyły moją małżonkę, córkę i syna, mnie na podłodze, przystawiono mi pistolet maszynowy do głowy - ujawnił.