Wymowny wpis premiera. "Tak kończy architekt smoleńskiego piekła"

W czwartek po południu premier Donald Tusk odniósł się w mediach społecznościowych do przedstawionego w czwartek raportu dotyczącego działań podkomisji smoleńskiej .

Podkomisja smoleńska. Premier komentuje raport MON, uderza w Macierewicza

"24 wnioski do prokuratury. Tak kończy architekt smoleńskiego piekła, prowokator i notoryczny kłamca, Antoni Macierewicz. To on na polecenie Jarosława Kaczyńskiego rozpętał polityczną wojnę domową, która ogarnęła cały kraj na długie lata" - napisał szef rządu. Podsumowując wpis dodał: "Zbrodnia i kara".