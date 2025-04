Nieprawidłowości w RARS. NIK ujawnia nowe szczegóły

- Obecnie przygotowujemy wnioski przeciw osobom (...). Na tym etapie nie będziemy podawali nazwisk - przekazał rzecznik NIK. Dokumenty trafią zarówno do Prokuratury Krajowej, jak i służb.

"W Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych nie wprowadzono uregulowań wewnętrznych w zakresie 'tarczy antykorupcyjnej', co pozwoliłoby na weryfikację potencjalnych wykonawców biorących udział w postępowaniach zakupowych. Było to o tyle istotne, że w czasie epidemii COVID-19 na rynku pojawiło się wiele firm, często o wątpliwej wiarygodności, które zainteresowane były dostarczaniem asortymentu do walki z epidemią" - czytamy w komunikacie.