Lecą najlepsi piloci

O wylocie samolotów poinformował także na platformie X szef MON, Mariusz Błaszczak. "Wojskowe Herculesy wyleciały do Izraela, by ewakuować naszych rodaków. Będziemy tam tak długo, jak będzie tego wymagała sytuacja. W operacji Neon biorą udział najlepsi polscy piloci. W gotowości pozostaje także zespół medyczny wojsk specjalnych" - napisał.

Wcześniej w niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że trwają też rozmowy z Grecją na temat ewentualnego "ustanowienia mostu ewakuacyjnego". "Jeśli będzie taka konieczność, to Herculesy mogą zabierać turystów polskich z Izraela do Grecji, a z Grecji CASY - do Polski". Jak mówił, obecnie na ewakuację z Izraela oczekuje około 200-osobowa grupa Polaków.