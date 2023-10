Polacy w Izraelu. Prezydent Duda przekazał najnowsze informacje

- W tym momencie trzeba się wstrzymać przed wyjazdem do Izraela. To jest absolutny apel. Dopóki sytuacja się nie wyjaśni, przede wszystkim dopóki nie dojdzie do zaprzestania walk - podkreślił prezydent. Dodał, że polskie służby konsularne robią "wszystko, co w ich mocy", by zapewnić bezpieczeństwo Polakom. Trwają też rozmowy nad planem sprowadzenia rodaków do kraju.